توقعات بنمو الاقتصاد التركي أكثر من 5% في 2021

_ قال وزير المالية التركي يوم الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي سينمو أكثر من خمسة بالمئة هذا العام، مدعوما بزيادة الصادرات بين 16 و20 بالمئة بعد تداعيات الجائحة في 2020.

وجدد الوزير لطفي علوان في مقابلة مع قناة سي.إن.إن تُرك قوله إن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون في خانة العشرات بالربع الثاني من العام. وأضاف أن صادرات السلاح والسيارات ستساعد في ضبط العجز الضخم في ميزان المعاملات الجارية.

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توقع استطلاع أجرته بين السادس والثالث عشر من أبريل نيسان نمو الاقتصاد 4.8 بالمئة في 2021، و14.9 بالمئة في الربع الثاني بتأثير ما يسمى بفترة الأساس بعد تداعيات الجائحة في 2020.

نما الاقتصاد التركي 1.8 بالمئة العام الماضي.