العناني يوضح آلية تطبيق مواعيد المطاعم والكافيتريات السياحية

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعاً اليوم مع عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وعادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، وعلاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، وذلك لمناقشة آلية تطبيق مواعيد المطاعم والكافيتريات السياحية.

جاء الاجتماع في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر أمس الأربعاء بشأن الضوابط المنظمة لعدد من الأنشطة التجارية والفعاليات المختلفة، وذلك بشكل استثنائي خلال فترة عيد الفطر المبارك والتي تشهد عادة تكدساً من المواطنين، حيث يسري هذا القرار من اليوم الخميس الموافق 6 مايو 2021 وحتى يوم الجمعة الموافق 21 مايو 2021.

Your browser does not support the video tag.

واستهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن تطبيق مواعيد التشغيل الاستثنائية (حتى التاسعة مساء) للمطاعم والكافيتريات السياحية سيكون خلال الأسبوعين القادمين فقط، ويستثنى منها الكافتيريات والمطاعم الكائنة داخل المنشآت الفندقية، مع التشديد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة من قبل الوزارة والمعمول بها منذ استئناف حركة السياحة الوافدة العام الماضي، والتأكيد على الالتزام بالتشغيل بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية لكافة المنشآت الفندقية والسياحية، حفاظاً علي سلامة العاملين بالمنشآت ومرتاديها من المواطنين المصريين والسائحين الأجانب.

وأشار الدكتور خالد العناني إلى أن جميع المطاعم والكافيتريات السياحية على مستوى الجمهورية ستستمر في تقديم خدمة “التيك أواي” وخدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات للمنازل “الديليفري” على مدار ال24 ساعة.

وأضاف أنه وفقاً لهذا القرار سيتم السماح بإقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات بالمنشآت الفندقية والسياحية في الأماكن المكشوفة فقط حتى الساعة التاسعة مساءًا، مع الالتزام بالأعداد المقررة وهي 300 فرد كحد أقصى، مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية المقررة في هذا الشأن.

وخلال الاجتماع، أكد رئيسا الغرفتين على قيامهما بتعميم منشور فورى على المنشآت التابعة لهما للالتزام بتنفيذ هذه الإجراءات الاستثنائية لمدة أسبوعين، مقدرين أنها تصب في صالح القطاع، وآملين بانطلاقة قوية للقطاع خلال الفترة القادمة استعداداً للموسم السياحي الصيفي، خاصة بعد أن عانى القطاع كثيراً خلال العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد التي أثرت على الحركة السياحية في العالم.