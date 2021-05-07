البنك المركزي المصري الصيني يضخ 23 مليار دولار في السوق خلال شهر أبريل

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شينخوا _ واصل البنك المركزي المصري الصيني ضخ سيولة في السوق في أبريل لتلبية الطلب من المؤسسات المالية.
وتم ضخ إجمالي 150 مليار يوان (حوالي 23.11 مليار دولار أمريكي) في السوق خلال الشهر الماضي من خلال آلية تسهيل الإقراض متوسط الأجل للحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى معقول وكاف، وفقًا لبنك الشعب الصيني.
وستستحق الصناديق السداد خلال عام واحد بسعر فائدة 2.95 في المائة.
وبلغ إجمالي رصيد القروض ضمن آلية تسهيل الإقراض متوسط الأجل 5.4 تريليون يوان بنهاية أبريل.
وتم تقديم أداة تسهيل الإقراض متوسط الأجل في عام 2014 لمساعدة البنوك التجارية والبنوك السياساتية على الحفاظ على السيولة من خلال السماح لها بالاقتراض من البنك المركزي المصري باستخدام الأوراق المالية كضمان.
وفي أبريل، لم يضخ بنك الشعب الصيني الأموال من خلال آلية تسهيل الإقراض الدائم.
وأظهرت بيانات بنك الشعب الصيني أيضًا أن الرصيد الإجمالي للإقراض التكميلي المتعهد به لبنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني وبنك التنمية الزراعية الصيني قد بلغ 3.18 تريليون يوان بحلول نهاية أبريل.
وتعهد البنك المركزي المصري الصيني بجعل سياسته النقدية الحكيمة أكثر استهدافًا ومرونة للتكيف بشكل أفضل مع احتياجات التنمية عالية الجودة وزيادة التركيز على كفاءة الخدمات المالية لدعم الاقتصاد الحقيقي.
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