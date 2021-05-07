عجز تجارة الخدمات في الصين يواصل تقلصه خلال الربع الأول

شينخوا _ سجلت الصين عجزا في تجارة الخدمات بلغ 66.69 مليار يوان (حوالي 10.3 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الأول من هذا العام، بانخفاض 74.7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها في العام الماضي، وفقا لبيانات من وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة.

وبلغ إجمالي حجم تجارة الخدمات في البلاد حوالي 1.16 تريليون يوان في الفترة من يناير إلى مارس، بزيادة 0.5 في المائة على أساس سنوي، وفقا للوزارة.

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وجاء انخفاض العجز نتيجة للنمو الكبير في صادرات الخدمات، والتي زادت بنسبة 22.8 في المائة على أساس سنوي في هذه الفترة. في غضون ذلك، انخفضت واردات الخدمات بنسبة 13.5 بالمائة على أساس سنوي.

وشهدت تجارة الصين للخدمات كثيفة المعرفة نموا قويا خلال الربع الأول، بزيادة 15.5 في المائة على أساس سنوي خلال هذه الفترة، ما يمثل 46.6 في المائة من إجمالي تجارة الخدمات.

تراجعت صناعة خدمات السياحة بشكل كبير في ظل استمرار تأثير جائحة كوفيد-19 على القطاع في جميع أنحاء العالم، حيث تراجع حجم تجارة الخدمات السياحية بنسبة 45.9 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول.

وباستثناء قطاع السياحة، توسعت تجارة الخدمات في البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى بنسبة 21.1 في المائة على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات أنه في مارس وحده، ارتفعت تجارة الخدمات في الصين 7.9 بالمائة على أساس سنوي، وهو أول نمو شهري ايجابي منذ تفشي وباء كوفيد-19.

وبمقارنة مع تجارة السلع، تشير تجارة الخدمات إلى بيع وتسليم المنتجات غير الملموسة مثل النقل والسياحة والاتصالات السلكية واللاسلكية والبناء والإعلان والحوسبة والمحاسبة.