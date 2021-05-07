الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في 6 أشهر بدعم من تراجع الدولار وعوائد السندات

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سي إن بي سي _ ارتفعت أسعار الذهب الجمعة 7 مايو إلى قمة شهرين ونصف الشهر وتتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في 6 أشهر، مدعومة بنزول الدولار وتراجع لعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بحذر تقرير وظائف القطاعات غير الزراعية الأميركية المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.
وبحلول الساعة 05:24 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1820.35 دولار للأونصة بعدما بلغ في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ 16 فبراير . والمعدن مرتفع بنحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع.
هذا وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1820.70 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد صعد البلاديوم 0.6% إلى 2962.77 دولار للأونصة، وذلك بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3017.18 دولار في وقت سابق هذا الأسبوع.
وربحت الفضة 0.6% لتسجل 27.47 دولار للأونصة مع زيادة بأكثر من 6% منذ بداية الأسبوع. واستقر البلاتين عند 1253.42 دولار.
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