نمو حجم التجارة الخارجية الصينية بنسبة 28.5% خلال الأشهر الأربع الأولى من 2021

شينخوا _ أظهرت نتائج بيانات رسمية اليوم الجمعة أن إجمالي الواردات والصادرات الصينية توسع بنسبة 28.5 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 11.62 تريليون يوان (حوالي 1.8 تريليون دولار أمريكي) في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021.

وقالت الهيئة العامة للجمارك إن ذلك يمثل زيادة بنسبة 21.8 في المائة عن مستوى ما قبل جائحة كوفيد-19 في عام 2019.

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وقفزت الصادرات المقومة باليوان بنسبة 33.8 في المائة عن العام الماضي، بينما ارتفعت الواردات المقومة باليوان بنسبة 22.7 في المائة.

وزاد الفائض التجاري بنسبة 149.7 في المائة ليصل إلى 1.02 تريليون يوان في الفترة من يناير إلى أبريل من العام الحالي.

وبلغ إجمالي الواردات والصادرات الصينية 3.15 تريليون يوان في شهر أبريل وحده. ما يشكل زيادة بنسبة 26.6 في المائة على أساس سنوي ونسبة 4.2 في المائة على أساس شهري.

في أبريل، تقلص الفائض التجاري بنسبة 12.4 في المائة عن العام الماضي ليبلغ 276.5 مليار يوان.