الحكومة تؤجل مؤتمر معرض مصر الدولي للبترول إلى فبراير 2022

دوت الخليج – أرجأت وزارة البترول والثروة المعدنية، إقامة مؤتمر معرض مصر الدولي للبترول (إيجيبس) خلال الفترة المقررة من 7 إلى 9 يونيو 2021، وسيتم عقد النسخة الخامسة من المؤتمر في موعده الأصلي بشهر فبراير عام 2022.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أن القرار جاء بعد مراقبة الوضع العالمي لجائحة فيروس كورونا عن كثب وبعد مشاورات مكثفة مع الشركاء الرئيسيين.

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وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية – في تصريح اليوم الجمعة – إن قدرة مؤتمر (إيجيبس) في جمع ودعوة الوزراء والرؤساء التنفيذيين وصانعي السياسات وقادة الصناعة الدوليين في القاهرة، يدل على أن المؤتمر يحمل أهمية خاصة في تحقيق الترابط في صناعة البترول والغاز والطاقة العالمية وتشكيل أجندة الطاقة المستقبلية.

وأضاف: “نحن على ثقة في قدرة الدعم الجماعي من الشركاء الرئيسيين والمهتمين، والرعاة والعارضين والمتحدثين بتقديم احتفالية حقيقية في الذكرى السنوية الخامسة للمعرض في فبراير 2022 ونحن نتطلع إلى الإعلان قريبًا عن القائمة العالمية التي تضم المتحدثين الرئيسيين وأعضاء اللجنة”.

ومن المقرر عقد مؤتمر (إيجيبس 2022) في القاهرة بمركز مصر الدولي للمعارض خلال الفترة من 14-16 فبراير 2022، والذي ينعقد سنويًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم كامل من وزارة البترول والثروة المعدنية.

ويشارك في المعرض السنوي قيادات الصناعة الدوليين، وأكثر من 300 شركة عارضة وأكثر من 20 ألف من الحضور، الذين سيعملون على دفع وتقييم أجندة المنطقة الإقليمية في مجال الصناعة، حيث تواصل كل من مصر وشمال إفريقيا ومنطقة البحر المتوسط تعزيز وجودها على الخريطة العالمية للبترول والغاز والطاقة.