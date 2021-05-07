تعيين أشرف نجم نائبا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي

دوت الخليج – أعلنت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي تعيين أشرف محمد محمد عزت نجم نائبًا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي لمدة عام، وفقًا للقرار الصادر عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري.

و أوضحت السعيد في بيان لوزارة التخطيط اليوم الجمعة، أن البنك هو أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية المهمة للدولة المصريه لتنفيذ خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما دفع لإنشاء بنية أساسية ضخمة فى المجالات كافة ،وأضافت طاقات إنتاجية هائلة بما ساهم في جذب المزيد الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة على مدى العقود الماضية.

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وأضافت السعيد أن البنك يساهم فى العديد من الشركات المشتركة فى عدد من قطاعات الأنشطة الاقتصادية الرئيسة كقطاعات الأسمدة والبترول والبنوك والخدمات المالية والصناعات الغذائية والتنمية العمرانية والصناعات المعدنية ومواد البناء والسياحة، إلى جانب عدد من المؤسسات العربية.

وعمل أشرف نجم عضوًا لمجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناه السويس وعضو لجنتي الاستثمار والمراجعه بالهيئة، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية وعضو لجنتي الاستثمار والمراجعة بالشركة.

ولفتت السعيد إلى جدارت أشرف نجم لتولي المنصب، كما وجهت الشكر لمحمود منتصر العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي السابق علي ماقدمه من مجهودات وخدمات طوال فترة عمله بالبنك.

واستطاع القيام بفض العديد من التشابكات و تسويه عددمن المديونيات لدي الجهات الحكومية وتطبيق السياسات التي اسهمت في تحسين اوضاع بنك الاستثمار القومي ضمن برنامج التطوير واعادة الهيكلة.

جدير بالذكر أن نجم لديه خبرة مصرفية تصل إلي 38 عاما من العمل في البنوك الرائده كالبنك المصري الامريكي، هونج كونج شنغهاي بنكنج كوربوراشن، والبنك المصري البريطاني، وبنك” S.A.I.B”.

كما عمل في قطاعات الخزانة أسواق المال والعلاقات الخارجيه لأكثر من 33 عاما، وشغل منصب عضو الجمعية المصرية للمتداولين في أسواق المال وأمين الصندوق في الفترة من 2004 إلي 2016.

وحصل نجم علي درجة الماجستير في إدارة الاعمال من جامعة ليبرتي مريلاند الولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل علي الدورات المتخصصة والمتقدمة في الخزانه وأسواق المال من H.S.B.C هونج كونج، انجلترا، فضلًا عن حصوله علي شهادة عضو مجلس الإدارة الفعال من البنك المركزي المصري المصري، المعهد المصرفي في 2016.