بي إم دبليو تسجل أرباحا بقيمة 3.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام

وكالات _ أعلنت شركة “بي.إم.دبليو” الألمانية للسيارات الفارهة اليوم الجمعة تسجيل نتائج قوية خلال الربع الأول من العام الجاري، في ظل استمرار الاتجاه الصعودي لسوق السيارات في ألمانيا بالرغم من جائحة فيروس كورونا.

وسجلت “بي.إم.دبليو” أرباحا بقيمة 2.8 مليار يورو (3.4 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام، بزيادة خمسة أضعاف عن أرباحها قبل عام، فيما ارتفع حجم أعمال الشركة بنسبة 15 بالمئة إلى 26.8 مليار يورو.

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وحافظت “بي.إم.دبليو” على توقعاتها الحالية بالنسبة لنتائجها للعام الجاري رغم البداية القوية، وذكرت أن هامش الربح قبل خصم الفوائد والضرائب سوف يتراوح ما بين 6 و8 بالمئة.

وقال أوليفر زيبسه، رئيس المجلس التنفيذي للشركة، إن “الربع الأول يكشف أن نموذج العمل الخاص بنا على الصعيد العالمي هو نموذج ناجح، حتى في أوقات الأزمات، وسوف نظل على المسار لتحقيق النمو المستدام والمربح”.