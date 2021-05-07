الاقتصاد الأمريكي يخالف التوقعات بشكل كبير ويضيف 266 ألف وظيفة فقط في أبريل

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سي إن بي سي _ شكل التوظيف في أمريكا خلال ابريل خيبة أمل كبيرة، حيث زادت الوظائف غير الزراعية بمقدار أقل بكثير من المتوقع بـ 266 ألف وظيفة، وارتفع معدل البطالة إلى 6.1% وسط تصاعد النقص في العمالة المتاحة.
هذا وتشير تقديرات داو جونز إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي لمليون وظيفة جديدة، ومعدل بطالة عند 5.8%.
هذا وتم تعديل إجمالي التقديرات الأصلية لشهر مارس البالغ 916 ألف إلى 770 ألفا، على الرغم من أن شهر فبراير شهد تعديلًا صعوديًا إلى 536 ألف وظيفة من 468 ألفا.
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