الليرة التركية ترتفع بعد بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية

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_ ارتفعت الليرة التركية 0.3 بالمئة يوم الجمعة لتسجل مستوى أقل من 8.25 للدولار، بعد أن جاءت بيانات الوظائف من الولايات المتحدة أقل كثيرا من المتوقع.
بلغت الليرة 8.2480 مقابل الدولار، أقوى مستوى لها منذ 30 أبريل نيسان. وفي وقت سابق، ضَعُفت قيمة العملة إلى 8.3025.
وظف أرباب العمل الأمريكيون أعدادا أقل كثيرا من المتوقع في أبريل نيسان، متأثرين على الأرجح بنقص في الأيدي العاملة وسط مساع محمومة لتلبية طلب متنام مع إعادة فتح الاقتصاد.
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