الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة بقيادة الشركات الكبيرة

_ فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية مرتفعة يوم الجمعة، تقودها الشركات الكبيرة بعد تقرير الوظائف الذي جاء ضعيفا لكنه خفف بواعث القلق حيال التقييمات. صعد المؤشر داو جونز الصناعي 29.74 نقطة بما يعادل 0.09 بالمئة ليصل إلى 34578.24 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.72 نقطة أو 0.21 بالمئة مسجلا 4210.34 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 90.25 نقطة أو 0.66 بالمئة إلى 13723.09 نقطة. Your browser does not support the video tag.

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