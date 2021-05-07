مال وأعمال

الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة بقيادة الشركات الكبيرة

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_ فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية مرتفعة يوم الجمعة، تقودها الشركات الكبيرة بعد تقرير الوظائف الذي جاء ضعيفا لكنه خفف بواعث القلق حيال التقييمات.

صعد المؤشر داو جونز الصناعي 29.74 نقطة بما يعادل 0.09 بالمئة ليصل إلى 34578.24 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.72 نقطة أو 0.21 بالمئة مسجلا 4210.34 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 90.25 نقطة أو 0.66 بالمئة إلى 13723.09 نقطة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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