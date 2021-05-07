مال وأعمال

أرباح أودي تقفز خلال الربع الأول بدعم مبيعات قوية في الصين وأمريكا

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

وكالات _ أعلنت شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية أودي اليوم ارتفاعا كبيرا في أرباحها وإجمالي حجم أعمالها خلال الربع الأول من العام الحالي، بفضل المبيعات القوية في الصين والولايات المتحدة.

في الوقت نفسه أعربت الشركة التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية عن تفاؤلها الحذر بشأن إجمالي نتائجها للعام الحالي ككل.

بلغت مبيعات أودي خلال الربع الأول من العام الحالي 463 ألف سيارة منها 207 آلاف سيارة في الصين.

كما ارتفعت مبيعات الشركة في الولايات المتحدة، في حين تراجعت مبيعاتها في أوروبا بنسبة 6 في المائة سنويا.

وارتفع إجمالي حجم أعمال الشركة خلال الربع الأول إلى 14.1 مليار يورو (17 مليار دولار)، في حين ارتفعت أرباح التشغيل إلى 1.4 مليار يورو، مقابل صفر أرباح تشغيل تقريبا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ هامش أرباح الشركة خلال الربع الأول 10 في المائة من إجمالي حجم أعمالها وهو ما يزيد عن الهامش المتوقع للعام الحالي ككل ويتراوح بين 7 و9 في المائة.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرباح أودي تقفز خلال الربع الأول بدعم مبيعات قوية في الصين وأمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا