أرباح أودي تقفز خلال الربع الأول بدعم مبيعات قوية في الصين وأمريكا

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وكالات _ أعلنت شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية أودي اليوم ارتفاعا كبيرا في أرباحها وإجمالي حجم أعمالها خلال الربع الأول من العام الحالي، بفضل المبيعات القوية في الصين والولايات المتحدة.
في الوقت نفسه أعربت الشركة التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية عن تفاؤلها الحذر بشأن إجمالي نتائجها للعام الحالي ككل.
بلغت مبيعات أودي خلال الربع الأول من العام الحالي 463 ألف سيارة منها 207 آلاف سيارة في الصين.
كما ارتفعت مبيعات الشركة في الولايات المتحدة، في حين تراجعت مبيعاتها في أوروبا بنسبة 6 في المائة سنويا.
وارتفع إجمالي حجم أعمال الشركة خلال الربع الأول إلى 14.1 مليار يورو (17 مليار دولار)، في حين ارتفعت أرباح التشغيل إلى 1.4 مليار يورو، مقابل صفر أرباح تشغيل تقريبا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ هامش أرباح الشركة خلال الربع الأول 10 في المائة من إجمالي حجم أعمالها وهو ما يزيد عن الهامش المتوقع للعام الحالي ككل ويتراوح بين 7 و9 في المائة.
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