السودان يجتاز مراجعة صندوق النقد الدولي الثانية

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– قال وزير المالية السوداني اليوم الجمعة، إن السودان اجتاز مراجعته الثانية بموجب برنامج تحت إشراف خبراء صندوق النقد الدولي، في خطوة صوب تخفيف الدين.
وقال الوزير جبريل إبراهيم على تويتر، إن اجتياز المراجعة الثانية يمهد لقبول السودان ضمن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وهي خطوة “من المأمول أن تسفر عن خفض كبير لدين (السودان) فضلا عن خطوط ائتمان جديدة”.
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