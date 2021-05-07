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منظمة الصحة العالمية توافق على الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم الصيني

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_ أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، أنها وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم ضد كورونا، الذي تنتجه شركة الأدوية الصينية المملوكة للدولة.

واللقاح هو أحد لقاحين صينيين رئيسيين تم إعطاؤهما بشكل جماعي لمئات الملايين من الأشخاص في الصين وخارجها، وأصبح اللقاح الأول لكورونا الذي طورته دولة غير غربية للفوز بدعم منظمة الصحة العالمية.

كما أنها المرة الأولى التي تمنح فيها الصحة العالمية الموافقة على الاستخدام الطارئ لأي لقاح صيني ضد أي مرض معد.

ومنحت منظمة الصحة سابقا موافقة طارئة على لقاحات كورونا طورتها شركة Pfizer-BioNTech وAstraZeneca وJohnson & Johnson، وفي الأسبوع الماضيالمصدر: لقاح شركة Moderna.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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