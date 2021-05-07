يلين: الاقتصاد الأمريكي حقق تقدما لافتا لكنه يحتاج مزيدا من الدعم

– أشادت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بالتقدم الذي حققه الاقتصاد الأمريكي للخروج من الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا لكنها قالت إن هناك حاجة إلى المزيد من الإجراءات من أجل “إعادة البناء على نحو أفضل”.

وأضافت يلين للصحفيين في البيت الأبيض “حققنا تقدما لافتا”. لكنها أشارت إلى أن بيانات الوظائف لشهر أبريل نيسان تُظهر “أننا لم ننته من الأمر بعد”.

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وتابعت “في الوقت الذي يواصل فيه اقتصادنا التعافي فمن المهم النظر في سبل يمكننا بها إعادة البناء على نحو أفضل”.