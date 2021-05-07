بريطانيا تستأنف الرحلات الدولية مع 12 بلدا

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وكالات _ أعلن وزير النقل البريطاني جرانت شابس استئناف الرحلات الدولية مع 12 دولة، مع خروج بريطانيا بحذر من قيود الإغلاق اعتبارا من الـ17 من مايو.
وقال شابس إن دولا بينها البرتغال وإسرائيل وضعت قائمة خضراء للدول ذات الخطورة المنخفضة للقادمين ومنها إنجلترا وأن الوجهات الأكثر شعبية مثل فرنسا وإسبانيا واليونان لم تدخل في القائمة.
وأعلنت هيئة الصحة العامة في بريطانيا أن طفرة كورونا التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند تعتبر “مصدرا للقلق”، بعد زيادة عدد الإصابات بالفيروس هذا الأسبوع هناك.
ويأتي ذلك في الوقت الذي من المقرر أن تعلن فيه الحكومة عن الوجهات السياحية التي لا تستلزم الحجر الصحي مع الرفع المتوقع للحظر المفروض على العطلات الأجنبية اعتبارا من 17 مايو.
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