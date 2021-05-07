الهند تشيد بالسعودية والإمارات وقطر على عروض الأكسجين الطبي

_ أشاد وزير النفط الهندي دارمندرا برادهان بالسعودية ودول خليجية أخرى لعرضها مد الهند بأكسجين طبي مسال للمساعدة في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا. ورحب الوزير في سلسلة تغريدات على تويتر بعروض السعودية والإمارات وقطر تزويد بلاده بالأكسجين الطبي لمدة ستة أشهر مقبلة. Your browser does not support the video tag.

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