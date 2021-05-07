مال وأعمال

الهند تشيد بالسعودية والإمارات وقطر على عروض الأكسجين الطبي

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_ أشاد وزير النفط الهندي دارمندرا برادهان بالسعودية ودول خليجية أخرى لعرضها مد الهند بأكسجين طبي مسال للمساعدة في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا.

ورحب الوزير في سلسلة تغريدات على تويتر بعروض السعودية والإمارات وقطر تزويد بلاده بالأكسجين الطبي لمدة ستة أشهر مقبلة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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