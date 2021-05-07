أسعار الذهب تحقق أفضل أسبوع في 6 أشهر بعد بيانات أمريكية دون المتوقع

– قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة ليحقق أفضل أداء أسبوعي له منذ نوفمبر بعد تراجع غير متوقع في نمو الوظائف الأمريكية في أبريل مما سرع من خسائر الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وبحلول الساعة 1803 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.84 بالمئة إلى 1830.41 دولار للأوقية (الأونصة) وبمكاسب 3.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع، أفضل أداء له منذ نوفمبر.

Your browser does not support the video tag.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.9 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 1831.30 دولار.

وقال فيليب سترايبل، كبير إستراتيجيي السوق لدى بلو لاين فيوتشرز في شيكاجو، إنه بعد “رقم دون المتوقع تماما (للوظائف)”، ستتقلص العوائد ويتراجع الدولار أيضا، مما يسمح للذهب بالصعود.

لكنه أضاف أن موجة صعود أسعار الذهب ربما تكون قصيرة الأجل لأن بيانات الوظائف قد “تقفز” الشهر القادم.

زادت الوظائف غير الزراعية 266 ألف وظيفة فحسب في أبريل وسط مصاعب يجدها أرباب العمل بسبب نقص العمالة بالتزامن مع إعادة فتح الاقتصاد.

ونزل البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2925.15 دولار، بعد أن بلغ ذروة غير مسبوقة عند 3017.18 دولار في وقت سابق من الأسبوع.

وارتفعت الفضة 0.4 بالمئة مسجلة 27.41 دولار للأوقية، بمكاسب أسبوعية 5.8 بالمئة، بينما تراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1250.48 دولار للأوقية.