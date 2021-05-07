أكثر من ثلث الأمريكيين محصنون ضد فيروس كورونا

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_ أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن أكثر من ثلث الأمريكيين تلقوا الجرعات الكاملة من لقاحات كورونا، بواقع نحو 111 مليون شخص.
وأوضحت المراكز الأمريكية أن الولايات المتحدة حصنت 110 ملايين و874920 شخصا حتى صباح اليوم من مرض كورونا وأشارت إلى أن هذه النسبة تمثل 33.4 في المئة من عدد سكان البلاد.
وأشارت المراكز إلى أن 150 مليونا و416559 شخصا تلقوا جرعة واحدة على الأقل حتى اليوم الجمعة.
ويشمل إحصاء المراكز الأمريكية اللقاحات مزدوجة الجرعة من مودرنا وفايزر/بيونتيك وجونسون آند جونسون وهو جرعة واحدة حتى السادسة صباح اليوم الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
وأضافت المراكز أن 7 ملايين و808441 جرعة لقاح استخدمت في مراكز رعاية المسنين.
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