- 1/3
- 2/3
- 3/3
_ أغلقت الأسهم الأمريكية اليوم عند مستويات قياسية مرتفعة، وبلغ المؤشران S&P500 وداو جونز الصناعي مستويات قياسية، وساعدت أسهم النمو والشركات العملاقة على تعافي المؤشر ناسداك المجمع بعد أن خففت بيانات الوظائف الأمريكية بواعث القلق من رفع محتمل لأسعار الفائدة.
وتباطأ نمو الوظائف الأمريكية على غير المتوقع في أبريل، متأثرا على الأرجح بنقص في الأيدي العاملة، حسبما أظهره تقرير لوزارة العمل اليوم.
بدد التقرير بعض المخاوف حيال ارتفاع التضخم وإمكانية رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما يخشى المستثمرون من أن يضر بشركات النمو ذات التقييمات المرتفعة.
وارتفعت أسهم ذات ثقل مثل مايكروسوفت وأبل وألفابت، وشملت المكاسب جميع قطاعات S&P500، بقيادة الطاقة والعقارات.
وبلغت أسهم شركات الطاقة والمواد ذرى جديدة.
وبناء على بيانات غير رسمية، صعد داو 227.91 نقطة بما يعادل 0.66% لتصل إلى 34776.44 نقطة.
وتقدم S&P500 30.81 نقطة أو 0.73% مسجلا 4232.43 نقطة، وزاد ناسداك 119.40 نقطة أو 0.88% إلى 13752.24 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسهم الأمريكية تغلق عند مستويات قياسية رغم ضعف بيانات التوظيف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.