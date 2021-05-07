الأسهم الأمريكية تغلق عند مستويات قياسية رغم ضعف بيانات التوظيف

_ أغلقت الأسهم الأمريكية اليوم عند مستويات قياسية مرتفعة، وبلغ المؤشران S&P500 وداو جونز الصناعي مستويات قياسية، وساعدت أسهم النمو والشركات العملاقة على تعافي المؤشر ناسداك المجمع بعد أن خففت بيانات الوظائف الأمريكية بواعث القلق من رفع محتمل لأسعار الفائدة.

وتباطأ نمو الوظائف الأمريكية على غير المتوقع في أبريل، متأثرا على الأرجح بنقص في الأيدي العاملة، حسبما أظهره تقرير لوزارة العمل اليوم.

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بدد التقرير بعض المخاوف حيال ارتفاع التضخم وإمكانية رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما يخشى المستثمرون من أن يضر بشركات النمو ذات التقييمات المرتفعة.

وارتفعت أسهم ذات ثقل مثل مايكروسوفت وأبل وألفابت، وشملت المكاسب جميع قطاعات S&P500، بقيادة الطاقة والعقارات.

وبلغت أسهم شركات الطاقة والمواد ذرى جديدة.

وبناء على بيانات غير رسمية، صعد داو 227.91 نقطة بما يعادل 0.66% لتصل إلى 34776.44 نقطة.

وتقدم S&P500 30.81 نقطة أو 0.73% مسجلا 4232.43 نقطة، وزاد ناسداك 119.40 نقطة أو 0.88% إلى 13752.24 نقطة.