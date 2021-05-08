- 1/3
- 2/3
- 3/3
سي ان بي سي _ طالبت المفوضية الأوروبية الجمعة، الولايات المتحدة والدول الأخرى الكبيرة في مجال إنتاج لقاحات فيروس كورونا بتصدير ما تنتج مثلما يفعل الاتحاد الأوروبي بدلا من الحديث عن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية.
وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحفي على هامش قمة قادة الاتحاد الأوروبي إن المناقشات حول التنازل عن حقوق الملكية الفكرية لن تنتج جرعة واحدة من لقاح كورونا على المدى من القصير إلى المتوسط.
وقالت إنه فقط الإنتاج الأكبر وإزالة قيود الصادرات والمشاركة باللقاحات المطلوبة بالفعل هو الذي يمكن أن يساعد على الفور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبي يطالب الولايات المتحدة وغيرها بتصدير لقاحات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.