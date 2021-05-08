الاتحاد الأوروبي يطالب الولايات المتحدة وغيرها بتصدير لقاحات كورونا

سي ان بي سي _ طالبت المفوضية الأوروبية الجمعة، الولايات المتحدة والدول الأخرى الكبيرة في مجال إنتاج لقاحات فيروس كورونا بتصدير ما تنتج مثلما يفعل الاتحاد الأوروبي بدلا من الحديث عن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحفي على هامش قمة قادة الاتحاد الأوروبي إن المناقشات حول التنازل عن حقوق الملكية الفكرية لن تنتج جرعة واحدة من لقاح كورونا على المدى من القصير إلى المتوسط.

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وقالت إنه فقط الإنتاج الأكبر وإزالة قيود الصادرات والمشاركة باللقاحات المطلوبة بالفعل هو الذي يمكن أن يساعد على الفور.