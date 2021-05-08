الهند تسجل زيادة قياسية في وفيات كورونا اليومية مع استمرار ارتفاع الإصابات

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_ سجلت الهند يوم السبت زيادة قياسية في عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا، مع ارتفاع عدد الإصابات بأكثر من 400 ألف لليوم الثالث على التوالي.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4187 حالة وفاة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى حوالي 240 ألفا.
وزاد عدد الإصابات 401078، ليصل الإجمالي منذ بدء الجائحة إلى 21.9 مليون.
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