المفوضية الأوروبية توقع اتفاقا مع فايزر لتوريد 1.8 مليار جرعة من لقاح كورونا

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العربية نت _ وقعت المفوضية الأوروبية اتفاقا مع فايزر لتوريد 1.8 مليار جرعة من لقاح كورونا.
قدمت شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك طلبا للحصول على الموافقة الكاملة من الحكومة الأمريكية على لقاحهما لكوفيد-19.
وتستهدف الشركتان إنتاج 4 مليارات جرعة من اللقاح العام القادم معظمها للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
ويمكن أن تساعد الموافقة الكاملة على اللقاح، الذي وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على الاستخدام الطارئ له، في الحد من التردد في استخدامه في الولايات المتحدة والدول الأخرى الغنية.
وأشارت فايزر أيضا إلى التوقعات الجديدة بزيادة الإنتاج باعتبارها دليلا على قدرتها وعزمها على خدمة الدول الأكثر فقرا التي حصلت على القليل جدا من لقاحها حتى الآن.
وفي رسالة إلى العاملين في فايزر، تم نشرها، قال الرئيس التنفيذي ألبرت بورلا، إن الشركة لديها صفقات بالفعل أو تجري محادثات مع دول لتوريد 2.7 مليار جرعة من اللقاح هذا العام، من المتوقع أن تذهب نسبة 40% منها إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
وقالت فايزر وبيونتك إن إدارة الغذاء والدواء ستحدد موعدا لاتخاذ قرار بمجرد قبول الطلب رسميا لدراسته.
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