مد مبادرة دعم السياحة الداخلية حتى 31 مايو

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دوت الخليج – قررت وزارتا الطيران المدني والسياحة والآثار مد العمل بمبادرة دعم السياحة الداخلية في مصر حتى 31 مايو الجارى بدلاً من منتصف الشهر الحالي؛ تشجيعاً للسياحة الداخلية وتزامناً مع فترة الأعياد والاجازات الصيفية.
ونص القرار على الالتزام بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية للفنادق وفقاً لضوابط التشغيل المقررة، والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بكل المطارات والمتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والكافيتريات والفنادق والأتوبيسات السياحية.
وأشار بيان مشترك إلى أن القرار يأتي في إطار حزمة الإجراءات التشجيعية التي تتخذها الحكومة لدعم قطاع السياحة والطيران والعاملين بهما بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لدعم القطاع والعاملين به وتنشيط الحركة السياحية.
يذكر أن أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب ثابتة بسعر موحد شامل الضرائب للذهاب والعودة من القاهرة والإسكندرية إلى الأقصر 1500 جنيه وإلى أسوان 1800 جنيه، ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ و الغردقة و طابا 1800 جنيه، وإلى مرسى علم 2000 جنيه.
يشار إلى أن المبادرة أطلقتها وزارتا الطيران المدني والسياحة والآثار في يناير الماضي وفقاً لتوصيات اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري في ديسمبر 2020، وجرى مد المبادرة مرة أخرى إلي 15 مايو، ومؤخرا حتى 31 مايو الجاري.
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