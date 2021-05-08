رئيس الوزراء يطالب المحافظين بالتطبيق الصارم لإجراءات كورونا ومكافحة البناء العشوائي

دوت الخليج – ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية؛ وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة.

وشدد رئيس الوزراء مجددا على ضرورة متابعة المحافظين لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار وباء كورونا، ولاسيما القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا في اجتماعها الأخير، والتي تتعلق بالأيام المتبقية من شهر رمضان المعظم، وفترة إجازة عيد الفطر المبارك، وخاصة أن العيد يأتي هذا العام ونحن نعاني من الموجة الثالثة لفيروس كورونا، والذي يتطلب منا جميعا الحرص الزائد في الالتزام بالإجراءات والقرارات كافة التي اتخذتها الدولة والتي تستهدف الحد من انتشار هذا الوباء.

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وطالب الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بعدم التهاون في تطبيق هذه الإجراءات، والتعامل بصرامة، وخاصة الغرامات المفروضة على من لا يرتدي الكمامة، والغرامات الأخرى لغير الملتزمين بالقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، مع المتابعة المستمرة على مدار اليوم للتأكد من توافر الأدوية وجميع المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات، وخاصة في فترة إجازة عيد الفطر، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية، أو مستلزمات طبية خلال هذه الفترة.

كما أكد رئيس الوزراء للمحافظين ضرورة متابعة توافر السلع الأساسية، مع تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية والتأكد من صلاحية السلع المعروضة، وتفعيل دور غرف العمليات الرئيسية بالمحافظات والفرعية بجميع المدن ومديريات الخدمات، وذلك خلال فترة إجازة العيد، لضمان المتابعة على مدار الـ 24 ساعة لتقديم جميع الخدمات للمواطنين.

ووجه أيضًا بمتابعة أداء جميع المرافق بالمحافظات ومدنها وقراها على أعلى مستوى، مع تشكيل غرفة عمليات تضم مجموعة عمل من التخصصات المختلفة للحالات الطارئة، كما شدد الدكتور مدبولي على تكثيف الحملات المرورية والدوريات الراكبة على الطرق العامة والميادين للتصدي للمخالفات المرورية للحد من وقوع حوادث الطرق، واتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بمدن المحافظات.

وفي سياق آخر، شدد رئيس الوزراء على ضرورة متابعة موقف تجهيز ساحات التخريد بالمحافظات السبع في المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، وهي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وبورسعيد، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، لافتا إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتابع بنفسه هذا الملف.

وأشار إلى أنه تم تجهيز ساحات في محافظات القاهرة الكبرى، ويجري حاليا الانتهاء من الساحات المخصصة للتخريد في المحافظات الأخرى تباعا، مطالبا بالإسراع في تجهيز الساحات المتبقية في أقرب وقت.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ملف المناطق الصناعية العشوائية بالمحافظات، مشيرا إلى ضرورة البدء في إنشاء مجمعات صناعية بديلة في المناطق ذات الخطورة، أو غير الصالحة، وذلك وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن بالعمل على حصر المناطق الصناعية العشوائية؛ من أجل تحويلها إلى مناطق ومجمعات صناعية آمنة ومُخططة.

ولفت مدبولي إلى الانتهاء من حصر هذه المناطق على مستوى المحافظات بخلاف عدد كبير من الورش حتى الآن، وتم إعداد بيانات تفصيلية عن هذه المناطق العشوائية، وجار استكمال البيانات في مناطق قائمة بالمحافظات المتبقية.

وخلال الاجتماع، شدّد رئيس الوزراء على ضرورة مواجهة ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية، والتعدي على أراضي الدولة بالبناء بدون ترخيص، بكل حزم وبمنتهى الشدة خلال فترة العيد والإجازات, وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.