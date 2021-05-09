جنوب إفريقيا تسجل 4 حالات إصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا

سي إن بي سي – أعلنت وزارة الصحة بجنوب إفريقيا يوم السبت أنها سجلت 4 إصابات بمتغير فيروس كورونا الذي ظهر في الهند، المسؤول عن زيادة الإصابات والوفيات الحادة في الهند.

وقالت الوزارة إن الاختبارات رصدت أيضا 11 حالة من المتغير B.1.1.7 الذي تم اكتشافه لأول مرة في المملكة المتحدة.

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وتلقت جنوب إفريقيا أول شحنة من لقاح شركة “فايزر” المضاد لفيروس كورونا، مكونة من 325000 جرعة ووصلت في وقت متأخر يوم الأحد إلى مطار أوليفر تامبو الدولي في جوهانسبرغ.

وتتوقع سلطات البلاد تلقي ما يقرب من 4.5 مليون جرعة من اللقاح المزدوج بنهاية يونيو.

واستأنفت جنوب إفريقيا التطعيم بلقاح “جونسون آند جونسون” المكون من جرعة واحدة للعاملين في مجال الصحة في 28 أبريل الماضي بعد توقف دام أكثر من أسبوعين بسبب مخاوف من احتمال ارتباطه بجلطات دموية نادرة.

ولقاح “جونسون آند جونسون” هو اللقاح الوحيد الذي يتم استخدامه في البلاد منذ توقف لقاح “أسترازينيكا” في فبراير.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة التالية من الطرح الوطني للقاحات، والتي ستشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما، في 17 مايو.