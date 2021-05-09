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فرنسا تحث من تجاوز 55 عاما على تلقي لقاح أسترازينيكا

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أ ف ب – حث رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس نحو 13 مليون فرنسي تزيد أعمارهم عن 55 عاما ولم يتلقوا لقاح كورونا، على الخضوع للتطعيم “بمختلف اللقاحات ولاسيما أسترازينيكا”.

وقال كاستكس في تصريح بعد زيارة لمركز للقاحات في منطقة لاديفانس قرب باريس: “بالنسبة لمن هم فوق 55 عاما، أجمعت السلطات في فرنسا كما في أي مكان آخر على عدم وجود خطر عليهم. أحثكم على تلقي جميع اللقاحات، وخصوصا “أسترازينيكا”.

وأضاف أنه “في فرنسا مليوني جرعة غير مستخدمة من أسترازينيكا، وسنتلقى ثلاثة ملايين خلال الأسابيع الأربعة المقبلة”.

وتابع: “ألمانيا عادت وتجاوزتنا في التطعيم فقط لأن استخدام “أسترازينيكا” كان أفضل هناك”.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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