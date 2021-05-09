أرباح دانة غاز الإماراتية ترتفع 41% في الربع الأول

وكالات _ أعلنت “دانة غاز” الإماراتية عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 41% في الربع الأول من عام 2021 ليبلغ 24 مليون دولار (88 مليون درهم) مقارنةً بـ 17 مليون دولار (62 مليون درهم) في الفترة نفسها من عام 2020.

وقالت الشركة إن هذا الارتفاع يعود إلى تحسن الإيرادات المتحققة نتيجة لارتفاع الإنتاج في إقليم كردستان العراق، وانخفاض تكاليف التمويل بفعل انخفاض مديونية الشركة في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالربع الأول من عام 2020.

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وبلغت إيرادات الشركة 106 مليون دولار (389 مليون درهم) بارتفاع 2% عن إيرادات الربع الأول من عام 2020 التي بلغت آنذاك 104 مليون دولار (382 مليون درهم).

ويُعزى هذا التحسّن بشكل رئيسي إلى ارتفاع إنتاج الشركة بنسبة 9% في إقليم كردستان العراق. وبلغ متوسّط أسعار البيع المحققة 44 دولار لبرميل المكثفات و33 دولار لبرميل النفط المكافئ من الغاز البترولي المسال مقارنة بـ 41 دولار و30 دولار على التوالي في الربع الأول من 2020.

من جانبه، قال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة “دانة غاز” إن الشركة حققت أداءً تشغيلياً قوياً خلال الربع الأول من العام الجاري لتواصل الزخم الإيجابي الذي شهدته خلال الفترة السابقة. ونواصل المضي قدماً في خطط التوسعة في إقليم كردستان العراق لرفع الإنتاج من 440 إلى 690 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم بحلول أبريل 2023، مما يساهم إيجاباً في تحسين إيرادات وأرباح الشركة.