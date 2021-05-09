الهند تسجل أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و4092 وفاة

– ارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند بأكثر من 400 ألف لليوم الرابع على التوالي يوم الأحد حتى مع فرض العديد من الولايات إجراءات عزل عام صارمة للحد من انتشار الفيروس.

وسجلت وزارة الصحة الهندية 4092 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 242362.

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وارتفعت الإصابات بواقع 403738 حالة، ليصل الإجمالي منذ بداية الجائحة إلى 22.3 مليون.