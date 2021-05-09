سكاي أبو ظبي تتفاوض مع المجتمعات العمرانية على 300 فدان في شرق القاهرة والساحل الشمالي

بكر بهجت _ دخلت شركة سكاي أبو ظبي للتطوير، في مفاوضات مع هيئة المجتمعات العمرانية للحصول على أراضٍ بمساحة إجمالية تصل إلى 300 فدان موزعة على منطقتي شرق القاهرة والساحل الشمالي، وفق مصطفى صلاح الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بالشركة، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار الخطة الاستثمارية التي وضعتها الشركة للعمل في السوق العقارية المصرية، والتي بدأتها بمشروع ريزيدنس 8 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أضاف صلاح أن المساحة المستهدفة تتوزع على قطعتين في القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وقطعة في الساحل الشمالي، بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية، لافتًا إلى أن قيمة الاستثمارات المرصودة لتلك المشروعات الجديدة تصل إلى نحو 11 مليار جنيه وسيتم إطلاقها خلال فترة العام ونصف المقبلة.

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وأشار إلى أن الشركة حددت قيمة الاستثمارات التي سيتم ضخها في السوق العقارية المصرية بنحو 15 مليار جنيه خلال عامين، ضخت منها 4 مليارات جنيه في مشروع ريزيدنس 8 وستواصل تنفيذ الخطة.

وأعلنت الشركة في فبراير الماضي عن إطلاق أول مشروعاتها في السوق المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشركة سكاي أبو ظبي هي الذراع العقارية لمجموعة دايموند الإماراتية، والتي أعلنت عن عزمها إقامة العديد من المشروعات ضمن خطتها التوسعية الإقليمية والدولية.

700 مليون جنيه مبيعات متحققة في مشروع ريزيدنس 8

ولفت صلاح إلى أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 700 مليون جنيه من الشق السكني بمشروع «ريزيدنس 8»، مشيرا إلى أن المبيعات المتحققة خاصة بالمرحلة الأولى وجزء من المرحلة الثانية للمشروع، وأن هناك طلبًا كبيرًا على العاصمة الإدارية، كما أن بدء الشركة في أعمال الحفر وتهيئة الأرض لبدء الإنشاءات ساهم في زيادة الثقة بينها وبين العملاء.

وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات خلال العام الجاري بنحو 1.5 مليار جنيه، من الشق السكني، بخلاف الوحدات التجارية والإدارية.

أضاف أن الشركة تعتمد على عملاء السوق المصرية في تسويق المشروع، إلى جانب المصريين العاملين في الخارج، والذين يمثلون نسبة كبيرة من المبيعات المتحققة.

وبداية أبريل الماضي، وقعت شركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري، الذراع العقارية لمجموعة دايموند الإماراتية، بروتوكول تعاون مع بنك أبوظبي الأول بهدف توفير تسهيلات لتمويل الوحدات السكنية بطرق سداد مختلفة، والاستفادة من المشروعات العقارية التي ستقوم بتنفيذها الشركة في مصر.

وبموجب البروتوكول المبرم مع بنك أبو ظبي الأول؛ سيتمكن العملاء من الحصول على تمويل بنسبة تصل إلى 85% من ثمن الوحدات الأولية الجاهزة للانتقال على مختلف أنواعها بأبسط الإجراءات الممكنة، وبسعر فائدة تنافسي.

وفيما يتعلق بأعمال التنفيذ قال صلاح إن الشركة تخطط لضخ مليار جنيه في أعمال الإنشاءات بأول مراحل المشروع، وأن الشركة وضعت في الحساب البنكي القيمة الكاملة لاستثمارات المشروع والبالغة 4 مليارات جنيه لتنفيذه وفق الجدول الزمني المتفق عليه، مشيرا إلى أن قيمة ما سيتم ضخه خلال العام الجاري يصل إلى نحو 2580 مليار جنيه، وسيتم الانتهاء خلال العامين الجاري والمقبل من تجهيزات الأرض وأعمال الخرسانات.

وأوضح أنه سيتم تنفيذ المشروع بالكامل وتسليمه بنهاية عام 2025، ويأتي الجدول الزمني للتنفيذ بالتوازي مع أعمال التسويق التي بدأت الشهر الماضي.

وخلال لقائه برئيس هيئة الاستثمار منتصف أبريل الماضي، قال صالح محمد بن نصرة مالك مجموعة دايموند، إن المجموعة تتطلع إلى نقل خبراتها ونجاحاتها في مجال التطوير العقاري إلى العديد من الأسواق الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن المجموعة اختارت مصر لتصبح المحطة الأولى لنقل هذه الخبرات، نظرًا لما تتمتع به مصر من فرص استثمارية واعدة وتحقيق الاقتصاد المصري تحسنًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى التحسن الكبير في مناخ الاستثمار من خلال تشريعات وإجراءات لتيسير إقامة الاستثمارات.

وأضاف أن مجموعة دايموند تستهدف تحقيق قيمة مضافة للقطاع العقاري، والمساهمة في تنفيذ توجهات الدولة بتحقيق تنمية عمرانية شاملة تستوعب الزيادة السكانية، وتساهم في استمرار نمو الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن المجموعة تدرس في الوقت الحالي فرصا استثمارية جديدة تنفذ من خلالها استراتيجية الشركة الهادفة لتحقيق قيمة مضافة للقطاع العقاري في مصر، مشيدًا بجهود هيئة الاستثمار في جذب استثمارات أجنبية من خلال إعداد خريطة بالفرص وأهم إجراءات تيسير إقامة الاستثمارات الجديدة وسرعة تأسيس الشركات.