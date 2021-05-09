جراند بلازا تنفذ 50% من الأعمال الخرسانية بأول مراحل مشروع لاميرادا المستقبل

بكر بهجت _ انتهت شركة جراند بلازا للاستثمار العقاري والسياحي من تنفيذ 50% من الأعمال الخرسانية الخاصة بالمرحلة الأولى من مشروع «لاميرادا المستقبل» الذي تقيمه في مدينة مستقبل سيتي شرق القاهرة، وفق المهندس شريف عثمان رئيس مجلس الإدارة، لافتًا إلى أن خطة الشركة تتضمن الانتهاء من تلك المرحلة وتسليم الوحدات للعملاء خلال عام 2023.

أضاف عثمان أن المرحلة الأولى من المشروع تضم نحو 470 وحدة بمساحات تتراوح بين 130 إلى 250 مترًا مربعًا، ويصل إجمالي مساحة المشروع ككل إلى 47 فدانًا، باستثمارات تصل إلى 3.5 مليارات جنيه، ويضم نحو 1600 وحدة سكنية، ويطور على 4 مراحل بيعية، مشيرًا إلى أن الشركة تخطط للانتهاء من نحو 250 وحدة بالمشروع خلال عام من الآن.

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وتستهدف شركة جراند بلازا تحقيق 500 مليون جنيه مبيعات خلال النصف الأول من العام الجاري، حققت الشركة منها 220 مليون جنيه خلال الربع الأول، وتواصل خطتها التسويقية للوصول إلى المستهدف.

وأوضح عثمان أن شركة جراند بلازا تعاقدت مع مكتب المهندس هشام بهاء الدين كاستشاري للمشروع، وذلك لتقديم منتجات عقارية تلبي الطلب وتتوافق مع احتياجات العملاء، لافتًا إلى أن الشركة تعتزم ضخ نحو 100 مليون جنيه في أعمال الإنشاءات خلال العام الجاري ما يساعدها على إنجاز نسبة كبيرة من أعمال التنفيذ.

وتتولى شركة جراند بلازا تنفيذ مشروع «لاميرادا المستقبل» ذاتيًّا من خلال إدارة العمليات التابعة لها، والتي تكون مسؤولة عن عدة أنشطة مثل المشتريات والمخازن وإدارة التنفيذ والمكتب الفني وإدارات الجودة والتشطيب.

الشركة تخطط للتوسع في عدة مناطق فور إنجاز نسبة كبيرة من الإنشاءات

وتعمل شركة جراند بلازا أيضًا على مشروع مول «لاميرادا بلازا» بالقاهرة الجديدة وبالقرب من الجامعة الأمريكية بشارع التسعين، وهو تجاري إداري طبي بتكلفة استثمارية 250 مليون جنيه على مساحة 3850 مترًا مربعًا، ويضم وحدات تجارية بمساحات تتراوح بين 60 إلى 350 مترًا مربعًا وعيادات طبية بمساحات تتراوح بين 35 إلى 300 متر مربع، ومكاتب إدارية بمساحة تصل إلى 300 متر مربع.

وفي تصريحات سابقة لجريدة «دوت الخليج» أكد عثمان أن الشركة تنظر بعين الاعتبار للعديد من الفرص الاستثمارية في مناطق مختلفة، إلا أنها ستتجه إليها فور الوصول بمعدلات تنفيذ مشروع لاميرادا المستقبل إلى المستويات التي تضمن بها الالتزام بمواعيد التنفيذ، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف مناطق مثل الساحل الشمالي والعين السخنة وأيضًا العلمين الجديدة.

وأوضح عثمان أن المساحة التي تسعى الشركة للتوسع بها ستتراوح بين 50 إلى 100 فدان في واحدة من تلك المناطق، وذلك في إطار الخطة التوسعية التي تسعى الشركة لتنفيذها، وضمن استراتيجيتها لتنويع المحفظة الاستثمارية.

وأكد عثمان أن منطقة شرق القاهرة أصبحت نقطة انطلاق للعديد من المشروعات الكبيرة، بدعم من العاصمة الإدارية الجديدة، والتي استفادت منها الشركات العاملة في مدينة مستقبل سيتي، موضحًا أن مشروع لاميرادا المستقبل يقع بالقرب من حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية وهو ما يعطيه ميزة تنافسية كبيرة.

وأشار إلى أن السوق العقارية نجحت إلى حد كبير في تجاوز تبعات أزمة كورونا، وخاصة في الشركات ذات المصداقية والتي تعمل وفق خطط أكثر تحفظًا، ما يعني أن ما حدث خلال العام الماضي يعد بمثابة فلترة تصب في صالح العملاء، موضحًا أنه رغم التبعات التي لا تزال موجودة، إلا أن الشركات أصبح لديها من الخبرات ما يمكنها من التكيف مع أي تغير قد يطرأ على السوق، والمعيار الحقيقي لذلك هو ثقة العملاء في الشركات وأيضًا الطلب الكبير في السوق.