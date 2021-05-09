كايرو كابيتال تحقق 1.1 مليار جنيه مبيعات بمشروع ليك ويست بالشيخ زايد

بكر بهجت _ حققت شركة كايرو كابيتال للتطوير العقاري مبيعات بقيمة 1.1 مليار جنيه في مشروع «ليك ويست» الي تقيمه في الشيخ زايد، بحسب ما أكده المهندس أحمد سليم رئيس مجلس إدارة الشركة، لافتًا إلى أن تلك المبيعات تمثل المرحلة الأولى ونسبة كبيرة من المرحلة الثانية بالمشروع.

أضاف سليم في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج»، أن الشركة تخطط للبدء في تسليم المشروع خلال العام المقبل، وفق الجدول الزمني المتفق عليه مع العملاء، موضحا أن المشروع يقع على مساحة 43 فدانا ويضم 250 فيلا بمساحات مختلفة بالإضافة إلي جزء خدمي يحتوى على 2 مول تجاري ومستشفى.

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غرب وشرق القاهرة الأكثر جذبًا للعملاء ونركز على المشترين من الخارج

وفيما يتعلق بشركة بريكزي للتسويق العقاري والتي يرأس مجلس إدارتها، قال سليم إنها تتولى تسويق نحو 6 مشروعات بصورة حصرية، إلى جانب محفظة المشروعات الأخرى التي تسوقها والتي تزيد على 100 مشروع، موزعة على مختلف الأنشطة والمناطق، لافتًا إلى أن المشروعات غير السكنية، وخاصة الإدارية والتجارية شهدت رواجًا كبيرًا خلال العامين الأخيرين.

وأوضح أن قيمة المبيعات الخاصة بالمشروعات غير السكنية من المتحقق خلال العام الماضي تمثل نحو 25%، مع النمو الكبير في تلك الشريحة يرجع إلى توجه العملاء إلى المشروعات الإدارية والتجارية والطبية، وخاصة من عملاء الشراء بعرض الاستثمار.

وأكد سليم أن الشركة تركز على المناطق ذات الطلب العالي، وفي مقدمتها شرق وغرب القاهرة، إلى جانب بعض المدن الساحلية، وهي متعاقدة مع العديد من الأسماء الكبرى في السوق ما فتح لها الباب أمام زيادة معدلات البيع، مشيرًا إلى أن الشركة تتطلع أيضًا إلى رفع المبيعات للعملاء في الخارج وذلك من خلال مركز تسويق بمثابة فرع جديد لها في دولة الإمارات.

وأشار إلى أن الشركة واكبت التغيرات التي طرأت على السوق جراء أزمة كورونا، عبر الاعتماد على الآليات الجديدة التي تمكنها من الوصول للعملاء بأسرع الوسائل الممكنة، وهو ما كان له أثر كبير في تعويض التراجعات التي شهدتها الأشهر الأولى لظهور الجائحة.

وخلال سبتمبر الماضي وقعت شركة بريكزي كوميرشال التابعة لشركة بريكزي للتسويق وإدارة المشروعات عقد تسويق إدارة مشروع ويست إيليفن الإداري التجاري المملوك لشركة قصر النيل للمقاولات والإنشاءات.

وفي تصريحات سابقة لجريدة «دوت الخليج» قال رئيس مجلس إدارة شركة بريكزي، إن الشركة تعتمد في خطتها على تسويق المشروعات للغير وأيضًا المشروعات التابعة لشركتها الشقيقة كايرو كابيتال، لافتًا إلى أن هناك 3 مشروعات انضمت مؤخرًا لمحفظة الشركة.

وأشار إلى أن نتائج أعمال الشركات العقارية الكبرى على مدار العامين الماضيين تثبت وجود زيادة في حجم مبيعاتها بنحو 50% وخاصة في عام 2018، مقارنة بعام 2017، وأيضًا خلال العام الماضي، وما تحقق خلال الأشهر الماضية، يؤكد وجود حركة ونشاط في السوق خلال العام الجاري أيضًا.

ولفت إلى أن المناطق الجديدة التي عملت عليها الحكومة خلال الأعوام الأخيرة عملت على تنشيط السوق بصورة كبيرة، وفتح أفق استثمارية أمام الشركات، وخاصة في مناطق مثل العلمين الجديدة التي تمثل نقلة نوعية في فكر تطوير المشروعات في الساحل الشمالي واستغلال الأراضي بشكل متكامل بدلاً من المنتجعات المنتشرة على امتداد الساحل ولا تُستغل إلا شهرين في العام رغم المبالغ الضخمة التي أنفقت على المرافق من قبل الدولة إلى جانب الاستثمارات التي ضخت من قبل المطورين.

وفي مارس الماضي أعلنت شركة كايرو كابيتال للتطوير العقاري عن طرح المرحلة الثانية من مشروع «ليك ويست» بالشيخ زايد وذلك بمبيعات مستهدفة تقدر بنحو 700 مليون جنيه، حيث انتهت من تسويق المرحلة الأولى من المشروع بمبيعات تبلغ 700 مليون جنيه.