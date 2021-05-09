أركان الإماراتية تتلقى عرض اندماج من ADQ القابضة بقيمة 1.4 مليار درهم

سي ان بي سي _ تلقت أركان الإماراتية عرضا من شركة صناعات التابعة ـ”القابضة” لتوحيد أعمال شركة حديد الإمارات بقيمة 1.4 مليار درهم إماراتي على أن تقوم صناعات الإمارات بتحويل إجمالي الأسهم المصدرة لحديد الإمارات إلى أركان مقابل إصدار الأخيرة سندات قابلة للتحويل إلى 5.1 مليار سهم عادي.

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