أدنوك الإماراتية تدعو بنوكا للمنافسة على إدارة دفاتر طرح وحدة الحفر

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– أبلغ مصدران يوم الأحد أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) دعت بنوك استثمار إلى المنافسة على أدوار إدارة دفاتر الطرح العام الأولي لوحدة الحفر التابعة لها.
أوضح المصدران أن شركة النفط العملاقة دعت عددا من البنوك الأجنبية والمحلية للمشاركة في العملية، المقرر لها هذا الشهر.
وأضافا أن أدنوك تعتزم طرح الوحدة للاكتتاب العام خلال الربع الثالث من العام. كان أحد المصادر قال سابقا إن أدنوك قد تجمع ما لا يقل عن مليار دولار من بيع الأسهم.
تلبي أدنوك نحو ثلاثة بالمئة من الطلب العالمي على النفط، وأحجمت الشركة عن التعليق عندما اتصلت بها يوم الأحد.
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