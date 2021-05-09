البورصة تصعد 0.5% مستهل التعاملات بدعم من مشتريات المصريين والعرب

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 10640 نقطة، محققا صعودا بنسبة 0.5%.

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وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.78%، و 0.7% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 48.234 مليون جنيه على 139 شركة من خلال 2.317 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 44 شركة مقابل تراجع 19 بينما لم تتغير أسعار 77.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 1.534 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 1.563 مليون جنيه، مقابل 28.813 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 803.685 ألف جنيه، منها 749.860 ألف جنيه للمؤسسات، و53.825 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 730.706 ألف جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 774.292 ألف جنيه مقابل 43.586 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.99%، تلاه سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 9.65%، ثم سهم كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة 8.38%.

بينما تصدر سهم الملتقي العربي للاستثمارات قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 6.03%، تلاه سهم العربية للخزف- سيراميكا ريماس بنسبة 5.12%، ثم سهم الأهرام للطباعة والتغليف بنسبة 4.96%.