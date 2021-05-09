مصر للألومنيوم: سيجمان فازت بعطاء مناقصة خط إنتاج جنوط السيارات

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة مصر للألومنيوم عن عقد جلسة الفض المالي للمناقصة العامة لخدمات إستشارية مؤهلة وذات خبرة في تطوير دراسات الجدوى وتنفيذ مشروع خط إنتاج جنوط السيارات الخميس الماضي.
وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إنه قد تم الترسية على العطاءات المقبولة فنيا والأقل ماليا وهو العطاء المقدم من المجموعة الهندسية الاستشارية سيجمان.
وبحسب البيان، جاري البدء في إجراءات التعاقد معها.
الجدير بالذكر، أن صافي خسائر شركة مصر للألومنيوم بعد خصم الضريبة تراجعت إلى 347.723 مليون جنيه، خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 1.019.659 مليار جنيه بالفترة المناظرة.
وصعدت الإيرادات، إلى 8.143.303 مليار جنيه بالفترة من بداية يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 5.576.530 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
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