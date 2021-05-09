ضامن تستعد لإطلاق محفظة إلكترونية بالتعاون مع أحد البنوك قبل نهاية 2021

فاروق يوسف _ تتأهب شركة ضامن للمدفوعات، للتعاقد مع أحد البنوك العاملة بالسوق المحلية، لإطلاق محفظة دفع إلكترونية متعددة الخدمات، ومن المقرر طرحها قبل نهاية العام الجاري، بحسب ما كشف عنه الدكتور تامر الحسيني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.

وقال الحسيني، في تصريحات لحابي، إن توجه ضامن نحو التوسع في تعزيز خدماتها الإلكترونية والمتعلقة بعمليات الدفع نابع من توجه الحكومة والبنك المركزي نحو تحقيق وتوسيع نطاق الشمول المالي، والذي ظهر بوضوح في الإصدار الثالث من قواعد خدمات الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول، والذي اعتمده البنك المركزي المصري المصري قبل أسابيع قليلة، والتي ستسمح بتقديم خدمات الإقراض والادخار الرقمي عن طريق المحافظ الذكية.

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أضاف الحسيني، إن شركته تستهدف أيضًا تدشين مجوعة من خدمات الدفع الجديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه من الموقع أن تشهد تزايدًا في أعداد المحافظ الإلكترونية، وكذلك زيادة في حجم المعاملات والأموال المنقولة، مؤكدًا أن الأمر بدا واضحًا من توجهات البنك المركزي المصري وقراراته الأخيرة، خاصةً أنه يستهدف ضم شرائح جديدة من المواطنين غير المتعاملين مع البنوك لدمجهم وضمهم إلى المنظومة البنكية.

وأشار الحسيني، إلى أن التعديلات الجديدة التي طرأت على استخدامات المحافظ الإلكترونية ربما تواجهها مجموعة من التحديات متمثلة في صعوبة فتـح الحسـابات وتسجيلها، وضرورة العمل على زيادة أداء المعاملات عبر الهاتف المحمول، وهو ما يتطلب تقديم البنك المركزي المصري مجموعة من التيسيرات والتسهيلات الجديدة لتعزيز المنظومة، إضافة إلى زيادة حملات التوعية بشأن استخدام المحافظ الإلكترونية، لاجتذاب أكبر عدد من المواطنين وضمهم تحت مظلة الشمول المالي.

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ضامن للمدفوعات، أن الفرصة باتت سانحة للتحول إلى مجتمع لا نقدي خاصة في ظل أزمة كورونا والتي ساهمت بشكل كبير في زيادة المعاملات التي تمت عبر محافظ الهاتف المحمول خلال عام 2020 بنحو 100 مليار جنيه وبنسبة نمو تقدر بنحو 300% عن عام 2019، بحسب ما أشارت إليه البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري المصري، مؤكدًا ضرورة اغتنام الفرصة والعمل على تعميق سوق الدفع الإلكتروني والتحفيز على استخدام وسائل الدفع عبر الموبايل.

تسهيل فتح الحسابات وتكثيف حملات التوعية محوران مهمان لتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني

وحدد البنك المركزي المصري المصري، أوجه استعانة البنوك بمقدم خدمة لتوفير خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول في إصداره الثالث للقواعد المنظمة، ويحـق للبنـك الاسـتعانة بمقدمي خدمة للوصول إلى مسـتخدمي النظـام وتقديم خدمات تخص هـذا النظـام بعـد موافقـة المركزي مـع مراعـاة الأحكام الواردة في هذا الخصوص.

وأكد المركزي أن يتم الاتفاق بيـن البنـك ومقـدم الخدمـة على العمليـات التي يقوم بها الأخير فـي حالـة كان ضمـن الجهـات المختصة بإصدار النقود الإلكترونية وإدارة النظام، التي تضمن تأمين المعلومات والتأكد من بيانات وهويـة طالـب اسـتخدام النظـام.

وأوجب المركزي، على البنوك حـال اسـتعانت بمقدمـي الخدمـة للتعـرف علـى هويـة العملاء والتحقـق منهـا أو فـي عمليـات الإيـداع والسـحب النقـدي، إلزامهـم بالإقـرار بجميع البيانـات الخاصة بشـبكة التجـار ومنافـذ تقديـم الخدمـة التابعـة لهـم وفقـًا للآلية التي يحددها البنك، على أن يوفر البنك آليـة مناسـبة لعملائـه للاسـتعلام عـن مقدمـي الخدمـة التابعيـن لـه.

أزمة كورونا تضاعف عدد المحافظ وحجم المعاملات والأموال المنقولة