السويدي إلكتريك تدخل السوق الأسيوية بعمليتي استحواذ في قطاع المحولات

رنا ممدوح _ أعلنت شركة السويدي إليكتريك عن دخولها السوق الأسيوية من خلال عمليتي استحواذ في قطاع المحولات في كل من إندونيسيا وباكستان بقيمة 60 مليون دولار.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إنها استحوذت على 95% من شركة PT CG Power Indonesia وهى شركة مصنعة بارزة لمحولات الطاقة الكهربائية في إندونيسيا بطاقة إنتاجية تبلغ 10 ألف ميجا فولت أمبير.

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وتقدم الشركة خدمات الصيانة على مدار عمر المحولات بالإضافة إلى إنشاء محطات محولات فرعية.

وذكرت الشركة أنها تقوم بتصدير منتجاتها إلى دول متعددة في المنطقة بما في ذلك ماليزيا والفلبين ونيوزيلندا وأستراليا وفيتنام.

وأعلنت الشركة عن استحواذها على 100% من شركة Validus Engineering PVT LTD الشركة الرائدة في تصنيع محولات الطاقة الكهربائية في باكستان.

وتخطط شركة السويدي إليكتريك لإدخال تقنيتها الخاصة بمحولات الطاقة لتعزيز نمو الشركة لتبلغ طاقتها الأنتاجية 5500 ميجا فولت أمبير.

وبحسب البيان، ستؤدي هذه الإضافات الأخيرة إلى محفظة أعمال السويدي إليكتريك إلى رفع إجمالي مصانع المحولات التابعة لشركة السويدي إليكتريك إلى ستة مصانع وستزيد قدرة الإنتاج السنوية بأكثر من الضعف إلى 30 ألف ميجا فولت أمبير.

وتعتبر صفقة الاستحواذ علامة هامة لشركة السويدي إليكتريك حيث تتيح الفرصة لاختراق أسواق جنوب شرق آسيا واستراليا وتتوافق مع المرحلة الجديدة من النمو والتوسع المستمر في المجموعة عن طريق تنوع المنتجات المبتكرة عالية القيمة وخدمات البنية التحتية مع التركيز على تطوير مجتمعات مستدامة ومتكاملة.