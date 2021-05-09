ماتيتو تخصص 30% من حزمة مؤسسة التمويل الدولية لمشروعات معالجة المياه والطاقة في مصر

تعتزم شركة ماتيتيو، المتخصصة في مجال تقديم الحلول الذكية لإدارة المياه والطاقة البديلة، توظيف الحزمة التمويلية الجديدة التي حصلت عليها من مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، في تعزيز حجم استثماراتها في مصر إلى جانب أنشطتها في الدول التي تعمل بها.

وقالت الشركة في بيان، إنها ستخصص 30% من حزمة التمويل لتدعيم تلك الاستثمارات خلال الفترة المقبلة عبر توفير السيولة اللازمة ورأس مال عامل إضافي.

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وتعد ماتيتو أول شركة متخصصة في قطاع البنية التحتية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتلقى هذا التمويل من مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 20 مليون دولار في إطار حزمة تسهيلات تمويلية سريعة الصرف قيمتها 8 مليارات دولار، والتي تم إطلاقها في مارس 2020.

وتستهدف التمويلات دعم استمرارية الأعمال ودعم قطاع الوظائف ومساعدة الشركات في مواجهة تداعيات كوفيد-19.

ولفت البيان إلى أن تقديم المؤسسة التمويل الدولية الحزمة التمويلية لشركة ماتيتو يأتي في إطار الثقة التي تتمتع بها الشركة في مجال معالجة المياه والالتزام بتطبيق أطر الاستدامة، إلى جانب تدعيم قدرات الشركة على توفير إمدادات مياه الشرب وتعزيز أداء البنية التحتية لمعالجة مياه الصرف الصحي والحد من تكاليف المخلفات وتقليل المخاطر الصحية في الأسواق التي تعمل بها.

وقال المهندس كريم مدور، الرئيس التنفيذي لشركة “ماتيتو” أفريقيا للحلول المتكاملة لإدارة ومعالجة المياه، إن الحزمة التمويلية الجديدة التي تلقتها الشركة من مؤسسة التمويل الدولية تعد بمثابة شهادة ثقة ودعم لما تقوم به الشركة من مشروعات في مجال معالجة المياه وما يصاحبها من تأثيرات إيجابية تطال كافة أرجاء المجتمعات التي تعمل بها.

وأضاف مدور أن هذا التمويل سينعكس مباشرة على زيادة استثماراتند الشركة في مصر في قطاع المياه بشكل خاص وبالتالي تدعم استراتيجية النمو المستدام التي تتبناها ماتيتو لتطوير المشروعات العملاقة في المنطقة.