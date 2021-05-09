شوكت المراغي: قيد الشركة المالكة لمعامل البرج والمختبر يعزز ثقة المستثمرين

رنا ممدوح _ أرجع شوكت المراغي، العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أسباب جاذبية قطاع الأدوية في مصر واهتمام المستثمرين باقتناص فرص داخله إلى الكثافة السكانية العالية التي تضمن استقرار معدلات ربحية الشركات.

أوضح المراغي، أن قطاع الأدوية يشكل ركنًا أساسيًّا في تشكيل القطاعات الدفاعية التي كانت الأفضل أداء في البورصة خلال أزمة فيروس كورونا ومعه قطاعات التعليم والصناعات الغذائية والمستشفيات.

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وتابع: إن المستجدات التي طرأت على القطاع الصحي بعد الجائحة عززت من الفرص الاستثمارية الحالية، متوقعًا أن يشهد القطاع مزيدًا من عروض الاستحواذات والاندماجات.

وقال العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن جائحة كورونا أظهرت حاجة جميع دول العالم لزيادة استثماراتها في القطاع الصحي وتوفير الاحتياجات الطبية لمواجهة الأزمات المفاجئة.

وأكد المراغي، أن الصفقات المرتقبة في قطاع الأدوية لها تأثير إيجابي عليه، أما على مستوى البورصة المصرية فهناك تحديات أخرى تشكل ملامح المسار.

وتابع أن إدراج الشركة المالكة للعلامات التجارية معامل البرج والمختبر بقطاع الأدوية في البورصة المصرية من المتوقع أن يسهم في تجديد ثقة المستثمرين في السوق المصرية، خاصة وسط ماتسببت به جائحة كورونا من تخارج جزء من الاستثمارات العربية والأجنبية.

وأشار إلى أن قلة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية تعد من أبرز التحديات التي تواجهها، وتدفع شريحة المتعاملين النشطين إلى التراجع نتيجة لافتقادهم عنصر التنوع.

وأوضح المراغي أن افتقاد السوق وجود كيانات كبيرة في الطروحات من ضمن الأسباب وراء ضعف الأداء بالبورصة مقارنة بأسواق المنطقة.

أضاف المراغي أنه من ضمن التحديات التي تضعف من أداء سوق المال وجود بعض الإجراءات التي تحتاج لإعادة هيكلة من جديد للتيسير على المستثمر مابين تسعير الخدمات، والقواعد الحاكمة للتداول.

وتوقع أن تتمسك البورصة المصرية بالمسار العرضي خلال الفترة القادمة دون استهداف الوصول إلى نقاط جديدة.

وأوضح المراغي أن سيطرة شريحة الأفراد على الحصة الأكبر من التداولات اليومية تقصر من عمر مكاسب البورصة، نظرًا لأن المضاربات السريعة تجعل السوق في تذبذب شبه دائم.