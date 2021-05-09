ابن سينا فارما توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية

رنا ممدوح _ وقعت الهيئة العامة للرعاية الصحية بروتوكول تعاون مشترك مع شركة ابن سينا فارما، في مجال التحول الرقمي للخدمات الصحية المقدمة من خلال منشآتها الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية في بيان مشترك، أن البروتوكول يهدف إلى التعاون في تنفيذ خطة الهيئة للتحول الرقمي للخدمات الصحية ولمنظومة الإمدادات الطبية للمخازن والمنشآت.

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وقالت، أن الخطة تتضمن دعم إطلاق التطبيقات الخاصة بالاستشارات الطبية عن بعد، وغيرها من الأعمال اللازمة لاستمرار تحسين جودة أداء الخدمة الصحية بما يتناسب مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة ومشروع التأمين الصحي الشامل الجديد في توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وبكل سهولة ويسر ووفق أحدث المعايير الدولية.

وتابعت الهيئة: أن هذا البروتوكول يأتي في إطار جهودها وسعيها الدؤوب والمستمر في تطوير المنشآت الصحية التابعة لها والتحول الرقمي للخدمات تماشيا مع توجهات الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتقال التدريجي نحو عالم التحول الرقمي لجميع الخدمات والذي يضمن الشفافية والنزاهة في أدائها والعدالة في حصول المواطنين عليها.

وصرح الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن التحول الرقمي للخدمات الصحية هو مستقبل الرعاية الصحية في مصر، والذي يرتكز على تكامل وتعاون أفضل بين تخصصات الرعاية الصحية، وكذلك نقل نماذج الرعاية التي تضع المريض في أولى اهتماماتها وتحقيق رضائه ويبتعد عن نهج الكمية أو الرسوم مقابل الخدمات بما يحسن تجرية المريض ويحقق نتائج صحية متميزة ذات جودة عالية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن هيئة الرعاية الصحية تسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة صحية تقدم تجربة عالية الجودة للأشخاص الذين تخدمهم إضافة إلى التحول الرقمي للخدمات لتصبح أو هيئة حكومية ذكية رقمية ولا ورقية، والذي يتسق مع رؤيتهما في تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وللوافدين من العام العربي والأجنبي.

وتابع السبكي: أن مثل هذا التعاون مع شركة ابن سينا فارما كبرى الشركات الرائدة في مجال توزيع الدواء في مصر إنما يجسد مدى قوة الترابط والدعم الذي يقدمه مؤسسات المجتمع المدني لإنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بأعلى مستويات الجودة العالمية، والتحول الرقمي لخدماته والذي يعد نقلة نوعية لتحسين المنظومة الصحية في مصر.

ومن جانبه أعرب محسن محجوب الرئيس التنفيذي لشركة ابن سينا فارما عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول حرصا من شركة ابن سينا باعتبارها شريك أساسي في القطاع الصحي المصري على دعم لمنظومة التأمين الصحي الشامل التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2019 لتأسيس نظام صحي قوي يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لجميع المصريين بمعايير عالمية، تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية رؤية مصر 2030 الخاصة بالرعاية الصحية والتحول الرقمي لخدماتها.

وذكر البيان، قام بتوقيع البروتوكول كلا من الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية كممثلا عن الهيئة ومحسن محجوب الرئيس التنفيذي لشركة ابن سينا فارما كممثلا عن الشركة وذلك بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية الرئيسي في مدينة نصر.