ﭼيوسايكل لافارﭺ مصر تفوز بعقد التخلص الآمن من 200 طن مبيدات خطرة

فازت شركة جيوسايكل لافارچ مصر المتخصصة في تقديم حلول إدارة المخلفات التابعة لمجموعة لافارچ هولسيم العالمية، بعقد جديد من وزارة البيئة، يتضمن التخلص الآمن من 200 طن من المبيدات الضارة ومنتهية الصلاحية.

وقال بيان للشركة إن العقد يتضمن العمل في مناطق متعددة في مصر كالقاهرة الكبرى والأسكندرية والصعيد والدلتا، وذلك في إطار مشروعها “الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة”.

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ولفت البيان إلى أن العقد الجديد بدأ تنفيذه في أبريل الماضي، وذلك بعد نجاح الشركة في حرق كمية 34.9 طن من المخلفات في سبتمبر 2020.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة: “نسعى للتعاون مع كافة الجهات للتخلص الآمن من المخلفات الخطرة واحلال تكنولوجيا حديثة حفاظا على صحة المواطنين”.

وأكدت على سعى الوزارة للتعاون مع كافة الجهات الشريكة والمعنية للتخلص الآمن من المخلفات الخطرة والتى تعد تحدي كبير تبذل وزارة البيئة قصارى جهودها لتحقيقه.

وأوضحت وزيرة البيئة أن التعاون المثمر بين الشركة والوزارة شمل دراسة كافة خطوات التخلص الآمن من المبيدات الخطرة بعناية فائقة، بدءاً من استلامها وتفريغها ونقلها داخلياً، وصولاً إلى تغذية أفران المصنع بها.

وتابعت أن عملية حرق المبيدات الخطرة تتم تحت إشراف من المهندس أحمد عبد الحميد، مدير مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة ، فضلاً عن مسؤولي الدفاع المدني، ومندوبين عن وزارة البيئة، ومحافظة السويس.

وأضافت أنه يتم أخذ جميع الإجراءات الوقائية لإتمام عملية الحرق بنجاح مع مراعاة كافة مبادئ صحة وسلامة وأمان العاملين بالمصنع، وتجهيز القائمين بمعدات الوقاية الشخصية والمعدة خصيصاً لمثل هذا النشاط، مع وجود فرقة إطفاء متأهبة بالمصنع وعلى وضع الاستعداد طوال فترة عملية الحرق.

ومن جانبه، قال نيلز لدينيك، المدير العام لشركة جيوسايكل لافارچ مصر، إن الشركة تيعى للمزيد من التعاون المثمر مع الوزارة، لتعزيز استراتيجية الشركة نحو الاستدامة والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030.