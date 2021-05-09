انتعاشة مرتقبة في قطاع الأدوية بالبورصة

رنا ممدوح _ عكس قطاع الأدوية بالبورصة المصرية مدى جاذبية الشركات المقيدة، على الرغم من الاضطرابات التي يشهدها أداء المؤشرات بسبب التحديات المستحدثة على السوق، سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

وينتظر قطاع الأدوية في البورصة عددًا من الصفقات المرتقب تنفيذها في الفترة القادمة، والتي تعكس ما لديه من نقاط قوة تمكنه من جذب مستثمرين خلال الأزمات.

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ويستقبل القطاع بعد أيام شركة جديدة، حيث أعلنت إدارة البورصة المصرية أن لجنة قيد الأوراق المالية قررت الموافقة على القيد المزدوج لأسهم شركة إنتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي إل سي (شركة منشأه فى جزيرة جيرسى) برأسمال مصدر قدره 150 مليون دولار موزع على 600 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.25 دولار للسهم الواحد ممثلة في إصدار واحد.

وأصدرت الهيئة الخميس الماضي موافقتها على نشر تقرير إفصاح إنتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي إل سي بغرض التداول بالبورصة المصرية‏، وتعد الشركة إحدى الشركات الرائدة في مجال الرعاية الصحية الاستهلاكية في الشرق الأوسط، ولها أعمال في مصر والأردن والسودان ونيجيريا من خلال شركاتها التابعة، وتضم العلامات التجارية الأساسية للمجموعة كلًّا من البرج والمختبر في مصر وبيولاب في الأردن وألترا لاب والمختبر في السودان وإيكولاب في نيجيريا، وقامت الشركة بالقيد ببورصة لندن بتاريخ 11 مايو 2015.

وأكد رؤساء شركات ومتعاملون بسوق المال استطلعت جريدة دوت الخليج آراءهم، أن إدارج الشركة إن لم يكن له تأثير معالج لما تعاني منه البورصة حاليًا من تراجع شريحة المستثمرين النشطين وانخفاض أحجام السيولة، فهي تعكس ثقة المستثمرين في سوق المال، وتعظم من الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها في القطاعات الدفاعية بشكل عام.

وبجانب قيد انتجريتيد، تشهد السوق منافسة حامية على شركة الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبي الجديد، حيث تتنافس 6 عروض للاستحواذ على حصة بنك أبو ظبي التجاري البالغة 51.5% من الشركة.

وتضمنت الأخبار الجوهرية المستحدثة على قطاع الأدوية، أن الجمعية العامة العادية لشركة جلاكسو سميثكلاين ستناقش 26 مايو الجاري استمرار الاندماج مع شركة أمون للصناعات الدوائية من عدمه.

وحول المسار القادم للبورصة، رجح المشاركون أن يستمر القالب العرضي في السيطرة على أداء المؤشرات في ظل غياب المحفزات.

الجدير بالذكر أن مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 أغلق تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 1.08%، وصعد مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 3.49%.

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