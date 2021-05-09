كيما : تعيين حسنين رضوان عضوا منتدبا للشركة

رنا ممدوح _ أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، عن اختيار محمد حسنين رضوان عثمان عضوا منتدبا تنفيذيا للشركة .

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن مجلس الإدارة وافق في جلسته المنعقدة الخميس الماضي على ذلك.

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وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، إنه تم اعتماد توقيع رضوان لدى البنوك خلفاً لعيد محمد عبدالله الحوت، لتسير أعمال الشركة.

الجدير بالذكر أن كيما تستهدف تحقيق فائض قابل للتوزيع بقيمة 177.85 مليون جنيه خلال العام المالي2021-2022، مقابل 80.79 مليون جنيه أرباح متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.