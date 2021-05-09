بنك الكويت الوطني – مصر يحقق أرباحا بقيمة 404.1 مليون جنيه الربع الأول

رنا ممدوح _ حقق بنك الكويت الوطني – مصر، صافي أرباح بقيمة 404.116 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 402.764 مليون جنيه بالربع المقارن.

وانخفض صافي الدخل من العائد وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم إلى 662.907 مليون جنيه خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 728.556 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

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وتراجع عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال نفس الفترة إلى 1.354.478 مليار جنيه مقابل 1.667.191 مليار جنيه بالفترة المماثلة بعام 2020.

وانخفضت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة خلال الربع الأول إلى 691.571 مليون جنيه قمابل 938.635 مليون جنيه بالربع المقارن 2020.