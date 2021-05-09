إم جي ديفيلوبمنتس تستهدف 3 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية بنهاية 2021

تستهدف شركة إم جي ديفيلوبمنتس تحقيق مبيعات تعاقدية خلال العام الجاري تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، من مختلف المشروعات التي تعمل عليها، وفق المهندس محمد مطاوع رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأشار مطاوع في بيان، أن الشركة وضعت استراتيجية توسعية خلال العام الجاري من خلال عدد من المشروعات القائمة بالفعل وأيضاً عدد آخر من المشروعات سيتم إطلاقها خلال الفترة القادمة.

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وأوضح مطاوع، أن مشروعات الشركة متنوعة في عدد من الأنشطة، منها السكني والإداري والتجاري والسياحي وهو ما يجعل الشركة لديها محفظة متنوعة من المشروعات التي تساهم في ضم شرائح جديدة مختلفة من العملاء.

وأكد على أهمية الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة وخاصة في الحي الحكومي كوجهة جيدة للاستثمار لما تحظي به العاصمة من اهتمام الدولة واعتبارها مشروع قومي سيكون نابضا بالحياة بعد فترة وجيزة من الزمن.

وأشار إلى أن الاستثمار في الأنشطة التجارية هو الأعلى من ناحية العائد الاستثماري وذلك نظرا لندرة المساحات التجارية فى الحي الحكومي لأن المخصص لهذا القطاع لا يتعدى 15 قطعة فقط.

وأشار مطاوع، الي ان الشركة توسعت في تعاقداتها مع شركات التسويق العقاري والتي أصبح بالفعل لها دور كبير في هذه الصناعة من الإسراع بالمعدلات البيعية للشركات والمطورين العقاريين وذلك بفضل تبنيهم لأفكار تسويقية مبتكرة معتمدة علي استخدام التكنولوجيا.

وكشف رئيس مجلس إدارة شركة إم جي ديفيلوبمنتس بأن هذا العام شهد طرح الشركة لعدد من المشروعات الجديد في العاصمة الاداراية الجديدة منها مشروع “برومارك”، ومشروع “ذا مارك” وهو مشروع اخر تم ايضا طرحه في العاصمة الإدارية الجديدة هو تجاري واداري واسكان فندقي ويقام على مساحة 3144 آلاف متر وبمساحة بنائية قدرها 15 ألف متر مربع مقسمة الى عدد 11 دور بالاضافة إلي 3 أدوار جراج في منطقة الداون تاون أمام فندق الماسة باستثمارات قدرها 350 مليون جنيه.

وتابع مطاوع، بأن الشركة قد قامت أيضا بطرح المرحلة الرابعة من مشروع بلو بلو السخنة باستثمارات قدرها 500 مليون جنيه وذلك بعد تسليم الثلاث مراحل السابقة.

وأضاف مطاوع، بأنه سيتم بنهاية الربع الثانى من العام الجارى طرح المول التجارى فى بلو بلو للإيجار، والذي تبلغ مساحته 2500 متر باستثمارات قيمتها 100 مليون جنيه.

استطرد مطاوع، بأن الشركة تستعد الان لاطلاق مشروع بيريميم بيزنيس والذي يعد ثاني مشروعاتها الادارية التجارية في التجمع الخامس باستمارات مبدئية 200 مليون جنية علي شارع التسعين الجنوبي، وأيضا طرح المرحلة الاخيرة من كومباوند لافيدا.