علاء عاقل: جاز كوليكشن تستهدف امتلاك وإدارة 70 فندقا بحلول عام 2025

فاروق يوسف _ كشف علاء عاقل، الرئيس التنفيذي لشركة جاز كوليكشن لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية التابعة لمجموعة ترافكو، عن أن المجموعة تستهدف امتلاك وإدارة 70 فندقًا بحلول عام 2025، على أن يتم افتتاح 4 فنادق جديدة سنويًّا.

حريصون على استكمال التوسعات في ظل الأوضاع الراهنة.. وندير حاليًا نحو 58 منشأة بطاقة 15 ألف غرفة

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وأوضح في تصريحات لحابي، أن المجموعة افتتحت 4 فنادق جديدة في مناطق الغردقة ومرسى علم وخليج سوما خلال إبريل الماضي، بتكلفة 2.5 مليار جنيه، وبذلك وصل إجمالي عدد المنشآت التي تحت إداراتها حاليًا إلى نحو 58 منشأة فندقية، بطاقة تمثل نحو 15 ألف غرفة، مؤكدًا أن جاز كوليكشن مستمرة في تنفيذ خطط توسعاتها على الرغم من صعوبة الأوضاع الحالية، وتغطية جميع محافظات الجمهورية بالخدمات الفندقية.

أضاف عاقل الذي يشغل أيضًا منصب رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن منحنى الإشغالات بالفنادق وتحديدًا بمناطق البحر الأحمر، بدأ يشهد صعودًا تدريجيًّا خلال الأشهر الأربعة الماضية، حيث وصلت متوسطات الإشغال في يناير الماضي إلى 10%، ولكنها ارتفعت حاليًا لتتراوح بين 30 إلى 40%.

40 % نسب الإشغالات في البحر الأحمر.. وزيادة مرتقبة مع عودة الرحلات الروسية

وتوقع زيادة نسب الإشغالات خاصة بعد عودة الرحلات الروسية مرة أخرى من ناحية، ووصول عدد السائحين إلى 2.5 مليون سائح منذ فتح الطيران في 1 يوليو الماضي من ناحية ثانية، معلقًا على عودة الرحلات؛ بأنه جيد وسيساهم في تحسين الأوضاع للعديد من المنشآت خاصة وأنها باتت جاهزة، وعلى أتم الاستعداد لاستقبال السائحين من جميع دول العالم.

وأشار إلى أن هناك عمليات تفتيش دورية لكل الفنادق والمنشآت الفندقية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وبالفعل انتهت اللجان السرية المشكلة من وزارتي الصحة والسياحة من فحص 257 منشأة فندقية وسياحية في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

ولفت إلى أن الحكومة دعمت القطاع خلال الموجات الثلاث لكورنا، بدأت بحزمة لمساعدة المستثمرين سواء من إرجاء سداد بعض الالتزامات، مرورًا بصرف صندوق الطوارئ مرتبات 6 أشهر للعامين، وصولًا إلى تطعيم العاملين بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

تفتيش دوري لجميع الفنادق والمنشآت السياحية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

وفي ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا بغلق المحال التجارية والكافيهات والمولات بدءًا من الساعة التاسعة مساء، إضافة إلى غلق المنتزهات والشواطئ العامة، أصدرت غرفة المنشآت الفندقية تعليمات تتضمن استثناء المطاعم والكافيتريات السياحية الكائنة داخل المنشآت الفندقية من مواعيد التشغيل الخاصة بالإغلاق الساعة التاسعة مساء، مع التشديد على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة من قبل الوزارة والتأكيد على الالتزام بالتشغيل بنسبة 50 % من الطاقة الاستيعابية لكل المنشآت الفندقية والسياحية، حفاظًا على سلامة العاملين بالمنشآت ومرتاديها من المواطنين المصريين والسائحين الأجانب.