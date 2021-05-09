- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا ممدوح _ حققت الشركة المصرية للأقمار الصناعية – نايل سات ارتفاعا في صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 41.48% لتصل إلى 15.309 مليون دولار الربع الأول مقابل 10.821 مليون دولار بالربع المناظر.
وتراجعت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 30.953 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس مقابل 32.366 مليون دولار بالفترة المناظرة.
وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 5.550 مليون دولار مقابل 8.751 مليون دولار بالفترة المماثلة بعام 2020.
وبلغ نصيب السهم في الأرباح 0.41 دولار مقابل 0.29 دولار بالربع المقارن من 2020
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نايل سات تحقق أرباحا بقيمة 15.3 مليون دولار الربع الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.