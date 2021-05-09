نايل سات تحقق أرباحا بقيمة 15.3 مليون دولار الربع الأول

رنا ممدوح _ حققت الشركة المصرية للأقمار الصناعية – نايل سات ارتفاعا في صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 41.48% لتصل إلى 15.309 مليون دولار الربع الأول مقابل 10.821 مليون دولار بالربع المناظر.

وتراجعت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 30.953 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس مقابل 32.366 مليون دولار بالفترة المناظرة.

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وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 5.550 مليون دولار مقابل 8.751 مليون دولار بالفترة المماثلة بعام 2020.

وبلغ نصيب السهم في الأرباح 0.41 دولار مقابل 0.29 دولار بالربع المقارن من 2020