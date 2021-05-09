ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت جماعيا.. والعام يصعد 0.25%

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فهد حسين – أنهت مؤشرات بورصة الكويت، جلسة اليوم الأحد، مواصلة ارتفاعها الجماعي الثاني على التوالي، بدعم من الأداء الإيجابي لسبعة قطاعات رئيسية تصدرها السلع الاستهلاكية والطاقة والعقارات.
وارتفع مؤشر السوق الأول 0.34% بإضافة 23.18 نقطة إلى مستوى 6781 نقطة، ومؤشر “الرئيسي 50” بنسبة 0.43%، و”السوق الرئيسي” 0.22%، ليرتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.25% إجمالا.
وتقلص حجم التداولات إلى 584.03 مليون سهما من 719.62 مليون سهم في جلسة الخميس الماضي، كما انحسرت السيولة المتداولة إلى 82.94 مليون دينار من 111.8 مليون دينارا الجلسة السابقة.
وعلى مستوى أداء قطاعات السوق، كان الأداء الإيجابي من نصيب 7 قطاعات بصدارة السلع الاستهلاكية الذي ارتفع 5.21% تلاه الطاقة والعقار مرتفعان 1.32% و1.17% على الترتيب، فيما تصدر قطاع التكنولوجيا الأداء السلبي لخمسة قطاعات بتراجعه 4.81% تلاه التأمين بنسبة 1.27%، كما استقر قطاع الرعاية الصحية عند مستوى جلسة الخميس الماضي.
وكان سهم “منشآت” الأكثر ارتفاعا خلال الجلسة بصعوده 39.76%، فيما جاء سهم “التخصيص” على رأس الأسهم الأكثر تراجعا بختام التداولات بعد هبوطه بنحو 10.48%، كما تصدر سهم “أهلي متحد – البحرين” قائمة أنشط الأسهم بحجم تداولات بلغ 86.07 مليون سهم عبر تنفيذ 628 صفقة بسيولة قيمتها 19.10 مليون دينار؛ ليرتفع السهم عند الإغلاق 2.29%.
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